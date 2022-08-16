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    Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma tekmeli, tokatlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlattığı kavga, karakolda son buldu.
    • 16.08.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:59
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    Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar

    Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde, deniz kenarındaki çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

    Çevredekiler araya girdi

    Ayrıca birbirlerine sandalye fırlatan taraflar, çevredekilerin araya girmesi ile sakinleşti. İHA’nın haberine göre; taraflar polis merkezine götürüldü.

    Olay anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar VİDEO

    Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar #1

    Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar #2

    Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar #3


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