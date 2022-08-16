Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma tekmeli, tokatlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlattığı kavga, karakolda son buldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde, deniz kenarındaki çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Çevredekiler araya girdi

Ayrıca birbirlerine sandalye fırlatan taraflar, çevredekilerin araya girmesi ile sakinleşti. İHA’nın haberine göre; taraflar polis merkezine götürüldü.

Olay anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bursa’da deniz kenarındaki kavgada, birbirlerine sandalye fırlattılar VİDEO

