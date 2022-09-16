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    Bursa'da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı

    Düğünden dönerken silahlı saldırıya uğrayan müzisyen Can Emul (24), ambulansa binerken davulunun da yanına verilmesini istedi.
    • 16.09.2022 - 03:43
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 04:10
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    Bursa'da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesinde düğünden dönen müzisyenler Can Emul ile kuzeni Emircan E., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

    DHA'nın haberine göre saldırıda müzisyenler ayaklarından hafif yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

    Bursa'da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı VİDEO

    Davulumu burada bırakmayın

    Öte yandan, sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Can Emul, davulunu olay yerinde bırakmak istemedi.

    Emul'un ricası üzerine sağlık ekipleri davulu da ambulansa aldı. Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı #1

    Bursa da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı #2

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    Bursa da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı #7

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    Bursa da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı #9


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