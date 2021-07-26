Maket pasta yapan bir dükkanın önünde duran 10 katlı pasta hırsızlara yem oldu. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 2 yıldır dükkanın önünde duran 10 katlı düğün pastası, yağmur, sıcak ve soğuğa dayansa da iki hırsıza dayanmadı.

Otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar, demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesti.

10 KATLI PASTAYI ÇALDILAR

Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar, 10 katlı pastayı alıp küçük bir otomobilin tavanına yükledi. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu.

Sabah işe gelen mekan sahipleri, ilk bakışta durumu fark edemese de durum dükkana müşteri gelince ortaya çıktı.

Bursa’da düğün pastası hırsızları kamerada ViDEO

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İş yeri sahibi müşterilerine pastanın dayanıklılığından bahsetmek isterken dışarıdaki pastayı göstermek istedi. Bu sırada pastayı yerinde göremeyen iş yeri sahibi ve müşteriler şaşkınlığa uğradı.

Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, pastanın gece otomobille gelen iki kişi tarafından araca yüklenerek çalındığını fark etti.

"MAKET PASTAYI NEDEN ÇALDILAR BİLMİYORUZ"

Daha önce böyle bir hırsızlık ile karşılaşmadığını belirten dükkan sahibi Ertekin Er, ’’Biz burada maket düğün pastası, dekorasyon ürünleri ve hediyelik eşya yapıp satıyoruz. Müşteriye ürün tanıtmak için kapının önünde duran pastayı göstermeye çıktık. Baktık ki yerinde yeller esiyor. Sonra kamera kayıtlarını inceledik. Traji komik bir olayla karşılaştık. Arkadaşlar 2 metrelik pastayı araca yükleyip götürüyorlar. Neden çaldıkları ile ilgili bir fikrimiz yok.





DEĞERİ BİN 500 LİRA

Çalınan pastanın yaklaşık değeri bin 500 lira. Ürünlerimizi burada kendimiz üretiyoruz. Hazır bir üründü, biz de onu orada numune olarak saklıyorduk. Yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan etkilenmediğini göstermek için teşhir ediyorduk. Yaklaşık 2 yıldır da orada duruyordu’’ dedi.























