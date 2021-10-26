İznik’te gelin alamaya giden damat Batuhan Alp, türlü işkencelere maruz kaldı. Başında yumurta kırılan Alp, el arabası ile sokak sokak gezdirildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde, Yat Kaptanı Batuhan Alp ile Hemşire Damla Göl’ün düğün gününde, damat Alp’e işkenceyi aratmayan şakalar yapıldı.

Gelin almaya gelen Alp’in başında, arkadaşları yumurta kırdı.

ÜZERİ YIRTILDI

Üzerine un ve bir damacana da su dökülen damat Alp’in üzeri de yırtıldı.

Ağzına emzik verilen damada, hem göbek attırıldı hem de el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.

“KEŞKE KAFASINDA YUMURTA KIRMASALARDI”

Gelin Damla Göl ise yapılan işkenceler karşında şoke oldu.

Gelin Göl, “Keşke kafasında yumurta kırmasalardı. Acıdım.” dedi.

Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu VİDEO

