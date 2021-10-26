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    Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu

    İznik’te gelin alamaya giden damat Batuhan Alp, türlü işkencelere maruz kaldı. Başında yumurta kırılan Alp, el arabası ile sokak sokak gezdirildi.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:47
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    Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu

    Bursa’nın İznik ilçesinde, Yat Kaptanı Batuhan Alp ile Hemşire Damla Göl’ün düğün gününde, damat Alp’e işkenceyi aratmayan şakalar yapıldı.

    Gelin almaya gelen Alp’in başında, arkadaşları yumurta kırdı.

    ÜZERİ YIRTILDI

    Üzerine un ve bir damacana da su dökülen damat Alp’in üzeri de yırtıldı.

    Ağzına emzik verilen damada, hem göbek attırıldı hem de el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.

    Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu #1

    “KEŞKE KAFASINDA YUMURTA KIRMASALARDI”

    Gelin Damla Göl ise yapılan işkenceler karşında şoke oldu.

    Gelin Göl, “Keşke kafasında yumurta kırmasalardı. Acıdım.” dedi.

    Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu VİDEO

    Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu #2

    Bursa’da, düğüne damada yapılan işkence damga vurdu #3

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