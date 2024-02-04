Bursa'da ekiplerden kaçan sürücü yakalanınca yardım istedi: Psikolojim bozuk amirim Gece saatlerinde yapılan trafik uygulamasından kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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İHA

Yurt genelinde sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Çalışmanın yapıldığı illerden biri de Bursa oldu.

Dün gece saatlerinde cadde üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu.

Ekipleri peşine taktı

İhtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Sürücü, trafik ekiplerinin aracına çarpıp hızla kaçmaya devam etti.

Bunun üzerine ekipler şahısların peşine düştü. Bursa-Ankara karayolu üzerinden Bozüyük istikametini hızla kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti.

5 kilometre boyunca kaçtılar

Ekipler, kovalamaca sonucu aracı önüne geçerek durdurdular. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs 5 kilometrelik kaçışın ardından yakalandı.

"Psikolojim bozuk amirim"

Yakalanan sürücü Furkan Ö., polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim." diyerek yardım istedi.

Ceza yağdı

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977, dur ihtarına uymamaktan bin 440 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ve arkadaşı Murat G. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücü Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez ekiplerin dur ihtarına uymadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)