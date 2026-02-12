Bursa'da 'eksik para üstü verdin' dedi: Market sahibine eşya fırlattı Nilüfer ilçesinde, girdiği marketten alışveriş yapan şüpheli, kendisine eksik para üstü verdiğini öne sürdüğü iş yeri sahibine, su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlattı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.