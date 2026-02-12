Abone ol: Google News

Bursa'da 'eksik para üstü verdin' dedi: Market sahibine eşya fırlattı

Nilüfer ilçesinde, girdiği marketten alışveriş yapan şüpheli, kendisine eksik para üstü verdiğini öne sürdüğü iş yeri sahibine, su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlattı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 15:53
  • Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir müşteri, para üstünü eksik aldığını iddia ederek market sahibine saldırdı.
  • Sinirlenen müşteri, su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlattı.
  • Olay güvenlik kamerasına yansırken market sahibi, dükkanını kapattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şahıs marketten alışveriş yaptı.

Müşteri, kasada ödeme yaptıktan sonra para üstünü eksik verdiğini iddia etti.

MARKET SAHİBİNE SU KOLİSİ FIRLATTI

Bunun üzerine şahıs sinirlerine hakim olamayarak, marketi adeta savaş alanına çevirdi.

Şahıs iş yeri sahibine su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlatıp ardından uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olayın ardından iş yeri sahibinin dükkanını açmadığı öğrenildi.

