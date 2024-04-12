Bursa'da erken doğum yapan kadının ölen oğlunun adı, doğan çocuğuna koyuldu İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan ve cansız bedeni 7 saat sonra bulunan Suriyeli çocuğun ailesi, erken doğumla dünyaya gelen çocukşarına kaybettikleri oğullarının adını verdi.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde, 10 Nisan'da saat 14.00 sıralarında Suriye uyruklu Ahmet Arokom(32) ile 8,5 aylık hamile eşi Abir Arakom(30), tek çocukları olan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni ile piknik yapmak için dere kenarına gitti. İddiaya göre, anne ve babası yemek hazırlarken Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşıp kayboldu. Çevrede 4 saat çocuğunu arayan çift, Muhammed'e ulaşamayınca güvenlik birimlerine başvurdu.

7 saat sonra çocuklarının cansız bedeni bulundu

Jandarma arama ve kurtarma ile AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma, polis dalgıç ekipleri ve 'Zanka' isimli arama köpeği bölgeye sevk edildi. Çocuğun cesedi, kaybolduktan yaklaşık 7 saat sonra, polis dalgıç ekipleri tarafından piknik yapılan yerin yaklaşık 500 metre uzağında, dere yatağında bulundu. Dereye düşüp boğulduktan sonra cesedinin sürüklendiği tahmin edilen Muhammed'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Erken doğumla dünyaya gelen çocuklarına Muhammed'in adını verdi

Muhammed'in öldüğünü öğrenen ve doğum sancıları tutan anne Abir Arokom, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annesi, bebeğiyle hastanede tedaviye alındı. Çocuğunu kaybeden aile, ardından kavuştukları yeni bebeklerine de Muhammed'in adını verdi.

Öte yandan otopsisi yapılan Muhammed, dün ikindi vakti babası Ahmet Arokom'un kucağında Hürriyet Camisi'ne getirildi. Ahmet Arokom'un tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Muhammed, kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)