CHP'li Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelerde yolsuzluk skandalları patlak vermeye devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

19 Haziran Cuma günü Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte çok sayıda isim gözaltına alındı.

Pazartesi günü, İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasından Kartal ilçesindeki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 39 kişinin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

Savcılık Akpolat ile birlikte 35 ismi tutuklama, dört ismi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 35 KİŞİ TUTUKLANDI

Üç ayrı hakimlikçe yapılan işlemler sonucu, Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Öte yandan Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

İÇİŞLERİ DUYURDU: 2 CHP'Lİ BAŞKAN DA GÖREVDEN ALINDI

Tutuklamalar sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Bakanlık, 2 Belediye Başkanının da görevden uzaklaştırıldığını açıkladı:

“Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CHP'li Adalar ve Silifke belediye başkanları tutuklandı