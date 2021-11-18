İki ayrı evi soyan 5 kişilik şebeke, evlerden birinde bulunan güvenlik kamerası sayesinde İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

İKİ İLDE OPERASYON

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi.

Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı.

Bursa'da eve giren hırsızlar bebek kamerasından yakalandı VİDEO



5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.



































