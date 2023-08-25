Bursa'da FETÖ operasyonunda çatıda yakalandı FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve devletin tüm kurumlarına sızan şüphelilerinin izini sürüyor.

7 şüpheli ekipleri harekete geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı 7 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Örgütün 'gaybubet evleri'ne, şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

6 kişi parayla yakalandı

Hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 6'sı ile 1 kişi, gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, çantalar içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

O anlar kaydedildi

Öte yandan polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.