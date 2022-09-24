Bursa'da fritöz nedeniyle çıkan yangından bir kişi etkilendi

Bursa'da fritöz nedeniyle çıkan yangından bir kişi etkilendi

Mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle daire gece saatlerinde adeta alev alev yandı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 6 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu...

Gece saatlerinde yaşanan olayda, binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Mutfaktaki fritözün alev alması nedeniyle başlayan yangın, alevlerin etrafa sıçramasıyla kısa sürede büyüdü.

Ekipler sevk edildi

Dairenin hemen hemen her yerini saran alevler, mahalleli tarafından fark edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da fritöz nedeniyle çıkan yangından bir kişi etkilendi VİDEO



1 saatin sonunda söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan 1 saatin sonunda kontrol altına aldı.

Öte yandan, itfaiyenin çalışmalarını izlemek için sokakta toplanan vatandaşlar, o cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

Yangınla özçekim yaptılar

Polis ekipleri vatandaşları uyararak dağıtmaya çalışırken, bazılarının özçekim yapması ise dikkat çekti.

Bir kişi dumandan etkilendi

İHA'nın aktarımına göre; bir kişinin dumandan etkilendiği yangında daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.