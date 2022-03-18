Bursa’da, ganyan bayisindeki cinayet davasında tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı

Ganyan bayisinde Aydın Aktaş’ın öldürülmesi davasında yargılanan Cengiz Beran ile kayınpederi Murat Beran 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanıp 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’da, 2019 yılı Ekim ayında Aydın Aktaş(53), oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşlarıyla, kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın (50) çalıştığı ve kayınpederi de olan Murat Beran'a (63) ait ganyan bayisine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı. Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi. Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı.

Aydın Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ile akrabası ve damadı olan Cengiz Beran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HAKLARINDA 3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kadir Beran, daha önce yapılan duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

“CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA EŞİM VE 3 ÇOCUĞUM PERİŞAN OLDU”

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu son duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Kadir Beran da duruşmada hazır bulundu. Daha önce pişman olduğunu belirten Cengiz Beran, "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum." diyerek takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

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‘GANYAN BAYİSİ 9 KİŞİ TARAFINDAN BASILDI’

Murat Beran'ın avukatı, ölüme neden olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirtti.

Olay günü ganyan bayisinin 9 kişi tarafından basıldığını belirten avukat, müvekkilinin silahından çıkan kurşunun öldürücü nitelikte olmadığını, öldürmeye teşebbüs veya yaralama olabileceğini söyleyerek tahliyesini istedi. Sanık Murat Beran, "Tahliyemi istiyorum. Sağlık durumum çok kötü." dedi. Tutuksuz sanık Kadir Beran ise suçlamaları kabul etmedi.

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, haklarında 3'er kez ömür boyu hapis cezası istenen sanıklardan Cengiz Beran ile kayınpederi Murat Beran’ı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Cezada 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme heyeti, her birine 13 yıl 4'er ay hapis cezası verdiği damatla kayınpederin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kadir Beran'a ise yaralama suçundan 11 ay hapis cezası verdi.