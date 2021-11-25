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Bursa'da genç kızı takip eden Afgan'a gözaltı

Bursa'da genç kızı takip eden Afgan'a gözaltı

Yolda yürüyen 19 yaşındaki genci evinin kapısına kadar takip eden Afganistan uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.