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    Bursa'da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası

    Aralarında tartışmaya başlayan bir grup gencin tartışması kavgaya dönüşünce, gençler birbirine acımasız saldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:25
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    Bursa'da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde toplanan yaklaşık 30 kişilik genç grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

    Birbirlerine acımadan vuran gençleri gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gençleri bölgeden uzaklaştırdı.

    Bursa'da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası VİDEO


    Bursa da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası #1

    Bursa da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası #2

    Bursa da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası #3

    Bursa da gençlerin sokak ortasındaki acımasızca kavgası #4

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