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- Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu
Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu
Hırsızlık yapmak için girdiği evin küçük kızı tarafından fark edilince küçük kızın başına sandalyeyle vuran şahıs, mahalleli tarafından linç edildi.
- İHA
- 31.07.2021 - 10:17
- Güncelleme : 31.07.2021 - 11:16
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde hırsızlık yapmak için eve girdiği sırada, evde bulunan küçük kız çocuğu şahsı fark etti.
Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldıran şahıs hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı.
Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti.
MAHALLELİ HIRSIZI DÖVDÜ
Mahalleli tarafından kovalamaca sonucu hırsızı yakaladılar. Öfkeli mahalleli şahısı dövdü.
ZİYNET EŞYASI ÇALDI
Olay yerine gelen ekipler hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahıs evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu VİDEO