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    Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu

    Hırsızlık yapmak için girdiği evin küçük kızı tarafından fark edilince küçük kızın başına sandalyeyle vuran şahıs, mahalleli tarafından linç edildi.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 11:16
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    Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde hırsızlık yapmak için eve girdiği sırada, evde bulunan küçük kız çocuğu şahsı fark etti.

    Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldıran şahıs hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı.

    Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti.

    MAHALLELİ HIRSIZI DÖVDÜ

    Mahalleli tarafından kovalamaca sonucu hırsızı yakaladılar. Öfkeli mahalleli şahısı dövdü.

    ZİYNET EŞYASI ÇALDI

    Olay yerine gelen ekipler hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahıs evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu VİDEO

    Bursa da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu #1

    Bursa da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu #2

    Bursa da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu #3

    Bursa da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu #4

    Bursa da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu #5

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