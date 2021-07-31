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Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu

Bursa'da hırsız, girdiği evdeki küçük kıza sandalyeyle vurdu

Hırsızlık yapmak için girdiği evin küçük kızı tarafından fark edilince küçük kızın başına sandalyeyle vuran şahıs, mahalleli tarafından linç edildi.