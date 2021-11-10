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    Bursa'da hırsızlığına minik kızı alet eden kadın aranıyor

    Yolda düşürülen çantanın içinde yüklü miktarda çek gören kadın, yanındaki küçük kıza çantayı aldırarak bölgeden uzaklaştı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:25
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    Bursa'da hırsızlığına minik kızı alet eden kadın aranıyor

    Bursa'daki mobilya işletmecisi Bahattin D., 24 bin ve 600 bin liralık çek bulunan çantasıyla, aracına yöneldi.

    Aracına bindiği sırada çantayı düşüren adam, yoluna devam etti.

    GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

    Bir süre sonra çantasının olmadığının farkına varan işletmeci, aynı bölgeye geri dönerek güvenlik kameralarını inceledi.

    Bursa'da hırsızlığına minik kızı alet eden kadın aranıyor VİDEO

    KÜÇÜK KIZA HIRSIZLIK YAPTIRDI

    Bölgede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının çantayı görünce ilk olarak etrafı kolaçan ettiği, ardından yanındaki küçük kıza çantayı yerden almasını istediği görüldü.

    İlk olarak çantayı kontrol eden kadın, küçük kızla birlikte bölgeden uzaklaştı.

    Bursa da hırsızlığına minik kızı alet eden kadın aranıyor #1

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Bahaddin D.’nin şikayeti üzerine polis ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa da hırsızlığına minik kızı alet eden kadın aranıyor #2

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