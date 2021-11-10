Yolda düşürülen çantanın içinde yüklü miktarda çek gören kadın, yanındaki küçük kıza çantayı aldırarak bölgeden uzaklaştı.

Bursa'daki mobilya işletmecisi Bahattin D., 24 bin ve 600 bin liralık çek bulunan çantasıyla, aracına yöneldi.

Aracına bindiği sırada çantayı düşüren adam, yoluna devam etti.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bir süre sonra çantasının olmadığının farkına varan işletmeci, aynı bölgeye geri dönerek güvenlik kameralarını inceledi.

Bursa'da hırsızlığına minik kızı alet eden kadın aranıyor VİDEO

KÜÇÜK KIZA HIRSIZLIK YAPTIRDI

Bölgede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının çantayı görünce ilk olarak etrafı kolaçan ettiği, ardından yanındaki küçük kıza çantayı yerden almasını istediği görüldü.

İlk olarak çantayı kontrol eden kadın, küçük kızla birlikte bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bahaddin D.’nin şikayeti üzerine polis ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.