7 saniyeniz var: Köpek bahçesinde casus bir kedi var! Görebilen süper zekadır... Zeka Oyunları, görme gücünü ve zihinsel yetenekleri test etmenin harika bir yoludur. Unutmayın, göreviniz okuldaki köpeği 7 saniye içinde bulmak.

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Aşağıdaki bulmaca sayılarla ilgili eleştirel düşünme ve eleştirel akıl yürütme becerilerinizi test edecek.

Ayrıca güçlü problem çözme yeteneğine sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu ve hem niceliksel hem de niteliksel verilerden yararlanılarak nasıl yaratıcı çözümler üretilebileceğini öğreneceksiniz.

Köpeklerin arasına gizlenmiş olan kediyi görebilmek için 7 saniyeniz var.

Casus kediyi bulmak, görsel zekanızı ortaya koymak demek.

Zamanınız azalıyor!

3...

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Ve süreniz doldu.

Fark edebilenleri tebrik ederiz. İşte gizlenen casus kedi: