İrfan Can Kahveci, Alex'ten sonra bir ilke imza attı Derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Alex de Souza'dan bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Derbide de sahneye çıktı

Kariyerinin de en iyi sezonunu yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, üst üste 3 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

Başarılı oyuncu ligde Sivasspor ve Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarında gol sevinci yaşadı.

Takımının ikinci golünü kaydetti

Derbinin 69. dakikasında Szymanski'nin pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.

Tüm kulvarlarda 18 kez ağları sarstı

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı orta saha bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 90 dakika sahada kaldı.

Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı

Öte yandan 28 yaşındaki isim, Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza'dan bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

Milli futbolcu, toplam 18 gole ulaşarak Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe'de bu rakamlara ulaşan ilk orta saha oldu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertli formayla 28 gole ulaşmayı başararak ulaşılması zor bir rekora imza atmıştı.