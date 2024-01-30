Bursa'da hırsızlıktan aranan şüpheli çaldığı otomobille yakalandı Bursa'da hırsızlık suçundan aranan şahıs, çalıntı otomobille yakalanırken üst aramasında uyuşturucu bulundu.

DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri çalıntı otomobili takibe başladı.

Otomobili Şahinköy Mahallesi civarında durdurup yaya olarak kaçan şüpheli takip sonucu yakalandı.

Şüphelinin hırsızlık suçundan aranan Ahmet M. (43) olduğu belirlendi.

Uyuşturucu bulundu

Ahmet M.'nin yapılan üst aramasında sentetik kannabinoid, metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)