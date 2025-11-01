Bursa'da iki kadının otobüsteki yer kavgası kamerada

- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer tartışması çıktı.
- Tartışma kavgaya dönüşerek diğer yolcuların ve şoförün müdahalesini gerektirdi.
- Olay, tarafların otobüsten indikten sonra da devam etti ve çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi güzergahında seyir halindeki 9-D hat numaralı belediye otobüsünde, dün akşam saatlerinde ilginç anlar kaydedildi.
İddiaya göre, otobüse binen 2 kadın yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma çıktı.
KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Büyüyen tartışma, kadınların birbirlerine vurduğu kavgaya dönüştü.
Diğer yolcular ve otobüs şoförü, araya girip tarafları ayırmaya çalıştı.
KAMERALARA YANSIDI
Kavga, tarafların otobüsten inmesinin ardından da devam etti.
Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olay, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadınların birbirine vurması, diğer yolcuların ise olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.