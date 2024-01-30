Bursa'da ilginç olay: Hayvanlar için kullanılan kremi süren çift, hastanelik oldu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan yaşlı bir çift, hastanelik oldu.
Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’ndeki bir evde Kamile K.ve eşi Fuat K.'nin vücutlarında kaşıntı başladı.
Kaşıntılar geçmezken, karı-kocada bir süre sonra kusma da baş gösterdi.
Parazit kremini sürdüler
Yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan parazit kremini vücutlarına sürerek kaşıntıyı önlemek istedi. Bir süre sonra çift, fenalaştı.
Ailesinin ihbarı üzerine yaşlı çift, olay yerine sevk edilen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uyuz oldukları tespit edildi
Uyuz oldukları tespit edilen kadın ve eşi, serviste tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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