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Bursa'da ilginç olay: Hayvanlar için kullanılan kremi süren çift, hastanelik oldu

Bursa'da ilginç olay: Hayvanlar için kullanılan kremi süren çift, hastanelik oldu İnegöl ilçesinde kaşıntı yaşayan yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan kremi vücutlarına sürünce hastaneye kaldırıldı.