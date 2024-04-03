Bursa'da İran uyruklu 2 şüpheli sahte pasaportla yakalandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

DHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde girişinde uygulama yapan polis ekipleri, Ağrı-Bursa seferini yapan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, İran uyruklu 2 kişinin pasaportlarının sahte olduğunu tespit etti.

2 kişi gözaltına alındı

İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)