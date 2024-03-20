Bursa'da kardeş cinayeti: Kardeşimi öldürdüğümü burada öğrendim Borç aldığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı için ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılırken, çıkarıldığı mahkemede "Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey, üzgünüm pişmanım" ifadelerini kullandı.

DHA

Bursa'da kardeşler arasında borç meselesi can aldı.

Kestel ilçesinde geçen yıl eylül ayında çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, borçları nedeniyle tefeciden ve arkadaşlarından para aldı.

Selami Kurt, tefeciye olan borcunu ödemek için bu kez kardeşi Şaban Kurt'tan para alıp, borcunu kapattı.

Av tüfeğiyle öldürdü

Bir süre sonra Şaban Kurt, parasını istemek için telefon açtı. Telefonlardan rahatsız olan Selami Kurt, olay günü şeftali bahçesinde karşılaştığı Şaban Kurt'a av tüfeği ile ateş etti.

2 çocuk babası Şaban Kurt, hayatını kaybetti.

Teslim oldu

Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi vurdum. Beni alıp, jandarmaya götür" dedi. Selami Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Selami Kurt hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

"Muhtarı arayıp beni jandarmaya teslim et dedim"

Selami Kurt'un yargılanmasına başlandı. Olay günü alkol almak için kendisine ait şeftali bahçesine gittiğini söyleyen Selami Kurt, "Şaban, o gün beni en az 15-20 kez telefon ile aradı. Çoğu aramasına bakmadım. Akşam saatlerinde şeftali bahçemde alkol alırken yine telefon açtı. Görüştük, sonra da konuşmak için yanıma geldi. Elinde tüfek vardı. Silahı bana doğrultunca ben de o sırada, bahçemize zarar veren yaban hayvanlarını uzaklaştırmak için yanımda bulundurduğum av tüfeği ile ona ateş ettim. Kendisi yaralı halde şeftali bahçesinin arasına girip, kayboldu. Muhtarı arayıp, 'Şaban'ı vurdum. Beni jandarmaya teslim et' dedim. Muhtar da gelip, beni jandarmaya bıraktı. Şaban'ı öldürerek cinayet işlediğimi burada öğrendim, hakim bey. Amacım onu öldürmek değil, korkutmaktı. Üzgünüm, pişmanım." dedi.

Cinayet zanlısının mahkemede verdiği ifadenin ardından duruşma ertelendi.

Babaları engelli kardeşini öldürmüş

Diğer yandan Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un da 31 yıl önce engelli kardeşi Nurullah Kurt'u, aynı tarlada miras meselesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)