Bursa'da kavgada önce silahlar, sonra bıçaklar çekildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otel sahibi ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Aras Y. ve Oğuzhan G., cadde üzerinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI

Otel sahibi ve yanındaki şahıs, silah çekip havaya ateş açtı.

Silah yere düşünce saldırganların bu kez de bıçakla saldırdığı Aras Y. ve arkadaşı Oğuzhan G., aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

2 şüpheli ise Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.