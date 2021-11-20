Aynı yönde giderken yağmurla birlikte kayganlaşan yolda kayan otomobilin çarptığı taksi takla attı. Kazada takside bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayan otomobil aynı yönde giden taksiye yan tarafından çarptı.

TAKSİ TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle taksi takla attı. Takla atan takside bir yolcu ve sürücü yaralandı.

Otomobilde bulunan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla takla atan taksiden sürücü ve yolcu çıkarıldı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da kayan aracın çarptığı taksi takla attı VİDEO



O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza yüzünden Bursa-Mudanya yolu Mudanya gidiş istikametinde trafik durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik açıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.



