Bursa'da kaybolan şahsın cesedi Bilecik'te gömülü bulundu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Yusuf Kavuk'un bulunabilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmasını genişleten ekipler yaptıkları araştırma sonrasında Kavuk’un öldürüldüğünü tespit etti.
Ormanlık alanda gömülü bulundu
Bir şüpheliyi gözaltına alınan polis ekipleri sorgu sonrasında cesedin gömüldüğü Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü yakınlarında olduğunu belirledi.
Yapılan çalışma sonrasında belirtilen alan kazıldı ve Yusuf Kavuk’a ait kemik parçaları bulundu.
Olayla ilgili şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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