İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan Lokman Ö. (26) idaresindeki motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Hanifi A. (60) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü sürüklenerek karşı yönden gelen Kaan K. (23) idaresindeki otomobilin altına girdi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış