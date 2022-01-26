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    Bursa'da kırmızı ışık faciası kamerada

    Kural ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:58
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    Bursa'da kırmızı ışık faciası kamerada

    Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bursa Caddesi'nde, Güzelyalı kavşağında kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan'ın kullandığı 16 SFB 64 plakalı otomobil, Yusuf Karademir yönetimindeki kamyonete çarptı.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Sürücüler ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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    3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

    İlk müdahalenin ardından Yusuf Karademir Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur Çalışkan, Engin Demirayak ve Sezer Paçacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Karademir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Bursa'da kırmızı ışık faciası kamerada VİDEO

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