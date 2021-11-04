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- Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü
Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü
Duraklarken kaputundan dumanlar çıkmaya başlayan otomobile, LPG bulunması nedeniyle müdahale edilemedi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 04.11.2021 - 12:23
- Güncelleme : 04.11.2021 - 13:32
Bursa'da kırmızı ışıkta duraklayan otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden araç sürüsücü, aşağıya inerek müdahalede bulunmak istedi.
Kısa süre içerisinde yanmaya başlayan araçta alevler gittikçe yükseldi.
LPG NEDENİYLE MÜDAHALE EDEMEDİ
Araçta LPG bulunması nedeniyle çevredekiler ve araç sürücüsü müdahale edemeyip, çaresizce yangını izledi.
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ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
SÜRÜCÜ KURSU GÜZERGAHI TRAFİĞE KAPANDI
Sürücü kurslarının eğitim güzergahı olan cadde, kısa süreli trafiğe kapandı.
Soğutma işlemleri tamamlanan otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken cadde yeniden trafiğe açıldı.