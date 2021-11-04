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    Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü

    Duraklarken kaputundan dumanlar çıkmaya başlayan otomobile, LPG bulunması nedeniyle müdahale edilemedi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 13:32
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    Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü

    Bursa'da kırmızı ışıkta duraklayan otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.

    Dumanları fark eden araç sürüsücü, aşağıya inerek müdahalede bulunmak istedi.

    Kısa süre içerisinde yanmaya başlayan araçta alevler gittikçe yükseldi.

    LPG NEDENİYLE MÜDAHALE EDEMEDİ

    Araçta LPG bulunması nedeniyle çevredekiler ve araç sürücüsü müdahale edemeyip, çaresizce yangını izledi.

    Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil yandı ViDEO

    Bursa da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü #1

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü #2

    SÜRÜCÜ KURSU GÜZERGAHI TRAFİĞE KAPANDI

    Sürücü kurslarının eğitim güzergahı olan cadde, kısa süreli trafiğe kapandı.

    Soğutma işlemleri tamamlanan otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken cadde yeniden trafiğe açıldı.

    Bursa da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü #3

    Bursa da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü #4

    Bursa da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ateş topuna dönüştü #5

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