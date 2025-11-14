Bursa'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi

- Bursa Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek aradı.
- Ayılar, gece Sarıalan bölgesindeki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
- Vatandaşlar, ayıların çöplerde yiyecek arayışını cep telefonlarıyla kaydetti.
Bursa'da ayılar kış uykusuna yatamadı.
Gece saatlerinde Sarıalan bölgesine inen bir grup ayı, çevredeki çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı.
UZAKTAN KAYDEDİLDİ
Vatandaşlar, ayıların çöpler arasında yiyecek bulmaya çalıştığı anları uzaktan cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
ÇÖPLER ARASINDA UZUN SÜRE DOLAŞTILAR
Görüntülerde, ayıların çöpler arasında uzun süre dolaştığı, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaştığı görülüyor.