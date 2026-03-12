Zonguldak'ta doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 ölü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde akraba 4 kişi araçlarıyla Kayalıdere mevkiine gelerek yürüyüş yapmak için yamaçta ilerlemeye başladı.

Bu sırada grupta bulunan kişilerden biri dengesini kaybederek düşme tehlikesi yaşadı.

Düşmek üzere olan arkadaşına yardım etmek isteyen Ömer Danışmaz'ın müdahalesi sırasında diğer arkadaşların da yardıma koştuğu öğrenildi.

Ancak yaşanan karışıklıkta 4 kişi birden yamaçtan aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ömer Danışmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Danışmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.