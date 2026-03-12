ABD ordusu: İran, hava gücünü her geçen gün kaybediyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

"İRAN REJİMİ HAVA GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR"

ABD’nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" denildi.

CENTCOM’un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.