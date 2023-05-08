Bursa'da kıskançlık cinayeti! Patronu kurşun yağmuruna tuttu Nilüfer'de patronunun evinden erkek arkadaşına mesaj atarak yardım isteyen kadın, "Buraya gideceğini bilmiyordum, üzgünüm" dedi.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi’nde meydana gelen olayda, servis taşımacılığı yapan evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan 38 yaşındaki A.Y. ile birlikte evine gitti.

Patronunun evinden mesaj attı

Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı 46 yaşındaki Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, 'Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor' dedi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü’ye yanındaki tabancayla ateş etti. Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile A.Y. kaçtı.

Hastanede öldü

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile A.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

"Üzgünüm"

Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise, "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm." dedi.

Kadın serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.