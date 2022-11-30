Bursa'da kız arkadaşını öldüren adam kapıyı 80 liraya açtırdı

Eski sevgilisini öldürüp kızın annesini yaralayarak tutuklanan zanlı, kapıyı çilingire 80 liraya açtırmak için pazarlık yaptı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Oktay Hürmet, Asya Pınar Üzümcü'nün şikayetiyle hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen genç kadının evine gitti, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Oktay Hürmet, Üzümcü'yü defalarca bıçakladı.

Kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı.

Anne ve kızı kanlar içinde kaldı

Anneyle kızı kanlar içinde kalırken Hürmet, otomobile binip kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Sadece yaşamak istiyorum"

Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Asya, doğum günü 11 Mart'ta toprağa verildi.

Şüpheli kazada yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti.

Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül'ü yakaladı.

2 şüpheli tutuklandı

Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, hastanede tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün dava görüldü

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün de devam edildi.

2 kişi tanık olarak dinlendi

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Oktay Hürmet ve Alican Vergül ile Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Olay günü sanıkların kapıyı açtırdığı çilingir dükkanında çalışan 2 kişi, duruşmada tanık olarak dinlendi.

80 lira karşılığında açtı

Çilingirler, sanıkların telefonla aradığını Oktay Hürmet’in cenazesinin olduğunu ve içeride cüzdanını unuttuğunu söylediğini ve pazarlık yaptıktan sonra kapıyı 80 lira karşılığında açtırdığını ifade etti.

Asya Pınar Üzümcü'nün yakın arkadaşı Esra A. ise sanığın ayrıldıktan sonra sürekli Pınar'ı tehdit ettiğini belirtti.

"Sen Müge Anlı'yı çok izliyorsun"

Sanık Oktay Hürmet’in, eski sevgilisi Üzümcü'ye attığı mesajlar dava dosyasına eklendi. Mesajda Hürmet'in, Üzümcü'den ona aldığı telefonu geri istediği ve "Sen Müge Anlı'yı çok izliyorsun, vermezsen sen de o ölen kadınlardan biri olursun." diye mesaj attığı belirtildi.

Duruşma ertelendi

DHA'nın haberine göre, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaa hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.