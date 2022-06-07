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    Bursa’da komşular birbirine girdi: 1 ölü

    Daha önce de tartıştıkları belirlenen komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • 07.06.2022 - 15:21
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    Bursa’da komşular birbirine girdi: 1 ölü

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Lokman (32) ve Nezir Cört (24) kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları H.Ö. ve Y.A. karşılaştı.

    Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İki kardeş de bıçaklandı

    Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Ağabey kurtarılamadı

    Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı.

    DHA’nın haberine göre polis ekipleri, H.Ö. ile Y.A.'yı gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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