Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız ağır yaralandı

DHA
Isparta merkez Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde önceki gün R.K.'nin (29) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Metiner'e çarptı.
Savrulan genç kız metrelerce sürüklenirken motosiklet ise devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşam savaşı veriyor
Ağır yaralanan Metiner, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu öğrenilen Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Motosiklet sürücüsü R.K. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası taburcu edildi.
İfadesi alınan R.K. serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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