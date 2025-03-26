Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi

İHA
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, B.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tırın altına girdi.
Olayda, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
YARALI SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü B.K.'yi araçtan çıkararak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN TRAFİK SAĞLANDI
Kaza nedeniyle yol, bir süre tek şeritten trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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