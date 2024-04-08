DHA
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi girişinde Bursa yönüne giden Mehmet Halit Süsli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
Takla atan otomobil, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşüp ters döndü.
Kazada, araçta sıkışan sürücü Süsli ile Kadir Süsli, Haydar Can ve Emre Bargın yaralandı.
Ekipler sıkışanları araçtan çıkarmayı başardı
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin araçtan çıkardığı 4 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış