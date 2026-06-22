Asıl hata buymuş: Telefonunu gündüz şarj edenler dikkat

Şarj alışkanlığımızı değiştirecek bir detay gündeme geldi.

Akıllı telefonların pil ömrünü uzatmak isteyen kullanıcılar arasında en sık tartışılan konulardan biri, cihazın gece boyunca şarjda bırakılıp bırakılmaması.

Birçok kişi telefonu yatmadan önce prize takıp sabaha kadar şarjda bırakırken, bazıları ise bunun bataryaya zarar verdiğini düşünüyor.

Aslında modern akıllı telefonlarda kullanılan lityum iyon piller, geçmiş yıllardaki bataryalara göre çok daha gelişmiş koruma sistemlerine sahip. Bu nedenle cihaz yüzde 100 doluluğa ulaştığında şarj akışı büyük ölçüde kesiliyor.

Gündüz şarj etmeyin

Asıl batarya sağlığını korumak isteyen kullanıcılar için en uygun yöntemlerden birinin sabah saatlerinde veya ihtiyaç duyulmadan kısa süre önce şarj etmek.

Birçok telefon üreticisi de bu sorunu azaltmak için "optimize edilmiş şarj" özelliğini kullanıyor.

Bu sistem, telefonun kullanım alışkanlıklarını öğrenerek gece boyunca şarjı yavaşlatıyor ve yüzde 100 seviyesine kullanıcı uyanmadan kısa süre önce ulaşmasını sağlıyor.

Uzmanlar ayrıca pil ömrünü uzatmak için bataryayı sürekli yüzde 100'de tutmak yerine yüzde 20 ile yüzde 80 arasında kullanmanın daha sağlıklı olabileceğini belirtiyor.

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