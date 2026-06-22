Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde İzzet Yıldızhan'dan savunma: En masum benim

19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta yaşanan silahlı saldırıda, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Rapçi Vahap Canbay, eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemiş ve aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için arkadaşı Kundakçı'dan yardım talep etmişti.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kundakçı ve arkadaşları, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne gitmişti.

Araç içinde bekledikleri sırada, çakarlı lüks araçlarla gelen grup ile tartışma çıkmış, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan genç futbolcu hayatını kaybetmişti.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Saldırının asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu, ancak kurşunların Kundakçı’ya isabet ettiği belirtiliyordu.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve aralarında ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

45 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

İzzet Yıldızhan, 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklanarak yaklaşık 45 gün cezaevinde kaldı.

5 Mayıs'ta iddianamenin kabulüyle yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

İzzet Yıldızhan için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

"EN MAĞDUR OLAN BENİM"

Bugünkü ilk duruşmada Yıldızhan, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yaparak büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı.

"En mağdur olan taraf benim." diyen Yıldızhan, itibarının ağır darbe aldığını ve mahkemeden itibarının iadesini talep etti.

"İTİBARIMI GERİ İSTİYORUM"

Yıldızhan, şu sözleri kullandı:

"Bu olayda en masum olan benim. Tüm itibarım yerle bir oldu, bitti. 45 gün cezaevinde yattım. Mahkemeden itibarımı geri istiyorum."

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması ve delillerin değerlendirilmesiyle devam ediyor.