Bursa'da korkunç kaza: Sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi Osmangazi ilçesinde kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle önce seyir halindeki araca ardından ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi altına alındı.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Cadde üzerinde 16 AFH 701 plakalı aracıyla seyir halinde olan Hakan Bilen, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Önce otomobile sonra kaldırıma vurdu

Araç kullanırken fenalaşan sürücü, kontrolünü kaybedince önündeki otomobile çarpıp kaldırıma savruldu.

Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilde sürücünün fenalık geçirdiğini gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

3 kişi tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü ve yanında bulunan 2 kişi ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)