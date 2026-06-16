Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili 'yapı kullanım izin belgesi' (iskan) düzenlendiği tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

Ekipler çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Bursa ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.