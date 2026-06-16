Hicri Yılbaşı Duası 2026: Hicri yeni yıla girerken okunacak dualar

Hicri 1448 yılı, bugün başlıyor.

Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1448 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı kabul edilen muharrem ayının ilk günü, bugün idrak edilecek.

Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez Atlas Okyanusu'nda ortaya çıkacak ve Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da görülebilecek.

Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor.

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü karşılanacak.

Hicri yeni yıla girerken okunacak dualar ise Müslümanların dilinde olacak.

İşte, Müminlerin yeni yıl duaları...

HİCRİ YILBAŞI DUASI:

Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü'l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe'l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun.

3 KEZ OKUNACAK DUA:

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannanü’l-mennân. Ve hâzihi senetün cedîdetün, es’elüke fîhe’l-ısmete mineş-şeytâni ve evliyâih, ve’l-avne alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ Ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Bi rahmetike yâ erhame’r-rahimîn.

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım! Sen ebedîsin, ilk başlangıcı olmayansın (Kadîm'sin). Hayy'sın (dirisin), Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın. İşte bu yeni senedir. Bu sene içinde beni huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı, kötülüğü çokça emreden nefse karşı bana yardım etmeni ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul kılmanı diliyorum. Ey Celâl ve İkram Sahibi! Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle lütfeyle."