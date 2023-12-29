Bursa'da kurşun levhaları çalarken suçüstü yakalandı

İHA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nin çatısından ses geldiğini fark eden görevli, durumu polise bildirdi.
Suçüstü yakalandı
Yaya devriye atan ekip kütüphanenin çatısına çıktığında, 17 yaşındaki Ç.F.'yi kurşun levhaları sökmeye çalışırken yakaladı.
Polisleri görünce kaçmaya çalışan Ç.F., kısa sürede yakalandı.
Çocuk büroya teslim edildi
Zanlı Ç.F., ilk ifadesinin ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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