Bursa'da liseli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

DHA

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde 26 Ocak akşam saatlerinde 15 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşı Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı.

Yolun karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa Oktay Güleryüz'ün (59) kullandığı hafif ticari araç çarptı.

Çelik ve Özçelik yola savrulurken Beyhan ise yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Sürücü kazanın ardından olay yerinden uzaklaşırken ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının aracın 3 kişiye çarptığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı.

Ağır yaralı halde bulunan Beyhan'ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı.

Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edilirken hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Hasan Ceyhun Beyhan toprağa verildi.

SAVCININ İTİRAZI SONRASI YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Sürücü Oktay Güleryüz, kazanın ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'den Bursa'ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz'e işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

Memleketi İzmir'e dönen Güleryüz, savcının itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

ALKOLÜN KULLANDIĞI İLAÇLARDAN KAYNAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Güleryüz'ün savcılıktaki sorgusunda, "Hayatımda hiç alkol kullanmadım. Araç kullanırken de alkollü değildim. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim. Hastanede yapılan alkol testi kullandığım ilaçlar nedeniyle çıkmış olabilir. Jandarma ekipleri beni alana kadar bariyerlere çarptığımı sanıyordum. Tansiyon ve beyindeki pıhtıya ilişkin 6 adet farklı ilaç kullanıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

KAZADAN 3 AY ÖNCE KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞ

Güleryüz'ün kazadan 3 ay önce kısmi felç geçirdiğini söylediği de öğrenildi.

Sorgusunda Güleryüz, "Yakıt aldıktan sonra Mudanya istikametine gelirken bir anlık bilincimi kaybederek bariyerlere çarptığımı sandım. 3 Ekim 2024'te vücudumdaki uyuşma nedeniyle hastaneye gittiğimde kısmi felç geçirdiğimi, beynimde bir parça pıhtı olduğunu söylemişlerdi. Felç tanısına ilişkin tedavi görmekteyim. Günde 6 adet farklı ilaç kullanmaktayım. Ayrıca İzmir'de felç tanısı için fizik tedavi görmekteyim" dedi.

SOL KOL İLE SOL BACAKTA GÜÇ KAYBI VARMIŞ

Öte yandan tutuklu sürücünün hastane muayene raporunda beyin damar hastalığı olarak da bilinen serebrovasküler hasta olduğu, sol kol gücünün 5'te 2, sol bacak gücünün 5'te 1 olduğu tespit edilirken Güleryüz'ün kol ve bacaktaki güç kaybını eskiden de yaşadığını söylediği öğrenildi.

Sürücünün genel durumunun iyi olduğu, şuurunun açık, nörolojik muayenesinin de doğal olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nden verilen epikriz raporunda kaydedildi.

MOBESE KAMERALARINA DA YANSIDI

Hasan Ceyhun Beyhan'ın hayatını kaybettiği, 2 arkadaşının yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde 3 arkadaşın yol kenarında yürüdüğü, seyir halinde olan Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari aracın hızla gelip çarptığı görüldü.

Hasan Ceyhun Beyhan'ın çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar da görüntüye yansıdı.

Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari aracın kaza öncesi ve sonrasında MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerinde ise çarpmanın şiddetiyle, aracın ön sağ kaputunda oluşan hasar görüldü.