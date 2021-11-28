Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
712.177
1.57%
BTXN Coin
50.56
6.77%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Bursa'da lodos, çatıları ve ağaçları söktü

    Sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti. Bazı binaların çatıları uçarken, bazı ağaçlar sökülerek yola devrildi.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da lodos, çatıları ve ağaçları söktü

    Bursa'da sabah saatlerinde şiddetli lodos başladı.

    Lodos çatıları uçurdu yanı sıra ağaçları da sökerek yolları zaman zaman trafiğe kapattı.

    Uçan çatılar evlere ve arabalara zarar verdi.

    "YANLIŞ KAYNAK NEDENİYE KOPTU"

    Evi ve arabası lodos nedeniyle zarar gören Burak Yüz, “Sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Dışarı çıktığımda bu manzarayla karşılaştım. Can olarak çok şükür bir kaybımız yok ama maddi olarak zararımız büyük. Çatıları yaparken büyük bir ihmal var. Kaynak yapılırken yanlış kaynak yapılmış o yüzden koptu.” dedi.

    Bursa da lodos, çatıları ve ağaçları söktü #1

    Bursa da lodos, çatıları ve ağaçları söktü #2

    Bursa da lodos, çatıları ve ağaçları söktü #3

    Bursa da lodos, çatıları ve ağaçları söktü #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir