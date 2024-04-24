Bursa'da maç kavgayla bitti: Antrenörün dili boğazına kaçtı Gemlik ilçesinde, U 17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

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DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik Suni Çim Saha Tesisleri'nde oynanan U 17 futbol maçı sonrası kavga çıktı.

Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U 17 1’inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü.

Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır’ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı’nın dili boğazına kaçtı.

İlk müdahale teknik ekipten geldi

Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı Şanlı, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antrenör Orhan Şanlı'nın baygın halde çim sahada yattığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanarak kanlar içinde kalan ve dili boğazına kaçan Şanlı'ya, teknik ekibin müdahale ettiği görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)