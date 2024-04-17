İHA
Bursa'da hareketli anlar yaşandı.
Nilüfer ilçesinde gündüz saatlerinde trafik savaş alanına döndü.
Yol için birbirlerine girdiler
Yolcu dolu araçla seyir halinde olan iki minibüs şoförü yol verme tartışmasına girdi.
Artan tansiyon sonrası araçtan inen taraflar ne yolculara, ne de trafiğe aldırış etmeden bir anda kavgaya tutuştu.
O anlar kamerada
İki şoförün birbirine yumruk ve sopayla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler olaya müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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