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Bursa'da minibüs şoförleri yol verme kavgasına tutuştu

Bursa'da minibüs şoförleri yol verme kavgasına tutuştu Trafikte yol verme kavgası nedeniyle kavga eden iki minibüs şoförü, yumruk ve sopayla birbirlerine girdi. O anlar kameralara yansıdı.