Bursa'da minibüsün çarptığı bisikletteki 2 arkadaştan biri öldü Bursa'da yola aniden çıkan bisiklete yolcu minibüsü çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bisiklet üzerinde bulunan 2 arkadaştan biri yaşamını yitirdi.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde caddeye aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A (16) ve arkadaşı seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

Çarpmanın etkisiyle B.A ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Bisiklet sürücüsü B.A., doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)