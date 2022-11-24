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    Bursa'da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü

    Farklı ilçelerden 10'den fazla motosiklet çalan hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin şifre olarak, "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" mesajını kullandıkları öğrenildi.
    • 24.11.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:51
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    Bursa'da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü

    Bursa’da Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları, ekipleri harekete geçirdi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.

    Ekipler, çalınan motosikletlerin merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tamirhane görünümlü depoya götürüldüğünü tespit etti.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; tamirhane görünümlü depoya yapılan baskınlarda, farklı renk ve modellerde 7 adet motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makine ve kask ele geçirildi.

    Bursa da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü #1

    "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?"

    Öte yandan, hırsızlık şebekesinin kullandığı şifre de çözüldü. WhatsApp üzerinden iletişim kuran şüphelilerin, çaldıkları motosikleti şasi numaralarını silmek için depoya götürürken, "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" diye yazdığı ortaya çıktı.

    Olayla ilgili U.O. (27) gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Olaylara karışan ve deşifre edilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Bursa da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü #2

    Bursa da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü #3

    Bursa da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü #4

    Bursa da, motosiklet hırsızlarının kullandığı şifreyi polis çözdü #5


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